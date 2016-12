Grève des VTC : les chauffeurs quittent les abords de Roissy

Trait-d'Union fait peau neuve…Depuis plus de vingt ans notre publication francophone a cherché, au cours de ses différentes étapes, à rester fidèle à son objectif, celui d'informer ses lecteurs de façon concrète et en temps réel sur l'actualité française en Argentine et brièvement sur ce qui se passe en France à travers une revue de presse quotidienne.

Suite à la fin de la version papier, pour des raisons dictées par la révolution digitale que connaît l'ensemble de la presse écrite, toute l'équipe de la rédaction s'est concentrée sur un but unique : assurer une transition de qualité vers le numérique. C'est avec plaisir que nous vous présentons le résultat de ce travail, un nouveau site que nous avons voulu pratique, simple et attractif et où vous retrouverez peu à peu toutes nos archives aux côtés des infos actuelles et de l'agenda. Lisez, naviguez, étonnez-vous, rappelez-vous aussi et retrouvez-vous dans notre galerie de photos ! Vous pouvez également nous faire part de votre avis, de vos commentaires ou de vos suggestions en allant sur l'onglet "Contact" en bas de page et sur notre Facebook.

En vous remerciant de nous accompagner dans cette belle aventure, nous vous souhaitons une agréable découverte et une bonne lecture.