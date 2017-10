Obey, Knoll, Alechinsky… Le petit musée d’Emmanuel Macron à l’Élysée Revue de Presse 17/10/2017 | Revue de Presse

Sur le mur, on peut apercevoir deux grandes œuvres. La première, représentant Marianne entourée des couleurs bleu-blanc-rouge et avec la devise «Liberté-Egalité-Fraternité», est due au street-artiste Shepard Fairey, 47 ans, dit «Obey» (auquel le domaine départemental de Pierresvives à Montpellier consacre une rétrospective). Ce dernier, artiste engagé, avait notamment réalisé l’iconique portrait de Barack Obama lors de la présidentielle américaine de 2008, avec comme slogan «HOPE». Le tableau, offert par Obey au candidat Macron pendant la campagne, fait partie de la collection privée du président de la République. Cette œuvre est elle-même une réplique d’une grande fresque réalisée sur un mur du XIIIe arrondissement de Paris (rue Nationale).

La seconde, accrochée en vis-à-vis, est une tapisserie monumentale (2,94 mètres sur 2,99) de Pierre Alechinsky, artiste belge prolifique né en 1927. En laine, coton et soie, la tapisserie dite «Lavande» a été tissée dans la manufacture de Beauvais, dans les années 90. Déjà exposée à plusieurs reprises, elle a été déposée par le Mobilier national à l’Élysée en juin 2017.

Plusieurs autres Alechinsky ornent déjà les murs de la République. On peut voir une fresque de l’artiste dans une rotonde de l’Assemblée nationale, une autre dans le salon d’accueil du ministère de la Culture ou une autre encore dans un des salons de l’Hôtel de Rochechouart, siège du ministère de l’Éducation nationale (VIIe arrondissement de Paris).

Au sol du bureau d’angle élyséen s’étale désormais un très grand tapis de la Savonnerie (3,83 mètres sur 5,48). Œuvre de l’artiste Claude Lévêque, baptisée Soleil noir, elle fait elle aussi partie des collections nationales. Elle a été tissée entre 2005 et 2007, puis déposée à l’Élysée en juillet 2017.

Quant à la longue table grise, autour de laquelle l’interview a eu lieu, elle est le fruit de la designer américaine Florence Knoll (qui a donné son nom à la marque). En marbre, et avec un pied en acier, la table est agrémentée de sièges imaginés par une autre designer, le français Patrick Jouin. Ces derniers datent de 2004.

Récemment lors d’une visite de la nouvelle exposition du musée Picasso, le président de la République avait exprimé son envie de voir une toile du maître entrer à l’Élysée. À cette occasion, Brigitte Macron avait dit son goût pour l’art moderne et contemporain, dont elle aimerait que les œuvres ornent le Palais à la décoration très classique.

«Le bureau qui rend fou»

Les huit caméras de TF1 ont par ailleurs dévoilé quelques objets personnels du président. Un galet bleu, blanc, rouge posé sur une pile de livres qui semble être un presse-papier classique, mais est en fait un objet mémoriel: il a été donné au président de la République par Anne Murris, co-présidente de l’Association d’aide aux familles de victimes de l’attentat de Nice, un an après le drame, et rend hommage aux 86 victimes de l’attentat.

Autre objet symbolique: un canadair offert la semaine dernière par les pompiers de la sécurité civile à Emmanuel Macron. Il aurait choisi de le mettre en valeur pour les remercier de leur dévouement, notamment pour le travail dans les Antilles depuis l’ouragan Irma. Enfin, les livres, l’un sur la Grèce, l’autre sur De Gaulle et la Pologne d’Adrien Le Bihan. Et, puis, une maxime chère au président: «Ceux qui pensent que ce n’est pas possible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient.»

Grâce à ces nouveaux décors, la pièce entame une nouvelle vie. Sous le quinquennat Hollande, elle avait été surnommée «le bureau qui rend fou» en raison de la personnalité de ses deux derniers occupants. Henri Guaino, plume de Nicolas Sarkozy, connu pour ses colères homériques, et après lui, à Aquilino Morelle, conseiller de François Hollande qui fut remercié sèchement pour avoir fait venir un cireur de chaussures sous les ors de l’Élysée.

Claire Bommelaer

Christine Ducros