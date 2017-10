La popularité de Macron reste instable après six mois de présidence Revue de Presse 22/10/2017 | Revue de Presse

Depuis son entrée en fonction au mois de mai, la cote d’Emmanuel Macron a chuté de 20 points. Elle se situe à présent au même niveau que celle de François Hollande à la même époque de son mandat (42%).

Au final, les Français interrogés mécontents de son action restent majoritaires: ils sont 56%, soit trois points de plus qu’en septembre. Cette prédominance d’opinions défavorables est une constante depuis le mois d’août, qui avait été marqué par une baisse très brutale de la cote popularité du président.

En retrait chez les retraités et les cadres

Pour le mois d’octobre, d’après les données de l’enquête, le chef de l’État perd du terrain parmi les retraités (4 points, à 44% d’opinions favorables), les cadres supérieurs (4 points également, à 52%) et les agents publics, qui se sentent particulièrement concernés par la politiques fiscale portée par le gouvernement.

En ce qui concerne les affiliations politiques, la popularité d’Emmanuel Macron recule chez les sympathisants socialistes et chez Les Républicains. Plus globalement, elle reste préservée malgré tout parmi les électeurs de droite, dont 47% expriment une opinion favorable envers le président. Une majorité nette des centristes (63%) lui reste également acquise, ainsi que quatre électeurs du PS sur dix.

En septembre, la popularité d’Emmanuel Macron avait gagné du terrain précisément chez les sympathisants de la droite et du centre. Il obtenait d’ailleurs une majorité d’opinions favorables chez les proches des Républicains.